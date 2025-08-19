Ничего не исключено: Штаты допустили отправку военных на Украину
Politico: США не проводят красных линий в вопросе отправки войск на Украину
Соединённые Штаты не исключают возможность размещения своих военнослужащих на Украине в рамках потенциальной миротворческой миссии и не проводят «красных линий» в этом вопросе. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на заявление высокопоставленного американского чиновника.
«Я не думаю, что есть красные линии», — сказал чиновник, отвечая на вопрос издания.
Собеседник издания добавил, что этот вопрос ещё предстоит проработать, отметив желание президента США Дональда Трампа увидеть более активную роль европейцев в мирном разрешении ситуации на Украине. По его словам, если участие американских сил станет решающим элементом для завершения конфликта, глава Штатов рассмотрит такую возможность.
Напомним, вчера вечером глава Штатов принял Владимира Зеленского в Белом доме, позже в саммите приняли участие главы европейских государств. Одной из центральных тем встречи стали гарантии безопасности для Украины, которые должны предоставить страны ЕС при взаимодействии с США.