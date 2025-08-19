Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 августа, 18:51

Ничего не исключено: Штаты допустили отправку военных на Украину

Politico: США не проводят красных линий в вопросе отправки войск на Украину

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mircea Moira

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mircea Moira

Соединённые Штаты не исключают возможность размещения своих военнослужащих на Украине в рамках потенциальной миротворческой миссии и не проводят «красных линий» в этом вопросе. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на заявление высокопоставленного американского чиновника.

«Я не думаю, что есть красные линии», — сказал чиновник, отвечая на вопрос издания.

Собеседник издания добавил, что этот вопрос ещё предстоит проработать, отметив желание президента США Дональда Трампа увидеть более активную роль европейцев в мирном разрешении ситуации на Украине. По его словам, если участие американских сил станет решающим элементом для завершения конфликта, глава Штатов рассмотрит такую возможность.

«Пока не поздно»: Трампу озвучили пугающее предупреждение в связи с Украиной
«Пока не поздно»: Трампу озвучили пугающее предупреждение в связи с Украиной

Напомним, вчера вечером глава Штатов принял Владимира Зеленского в Белом доме, позже в саммите приняли участие главы европейских государств. Одной из центральных тем встречи стали гарантии безопасности для Украины, которые должны предоставить страны ЕС при взаимодействии с США.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Украина
  • США
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar