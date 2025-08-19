Ничего не исключено: Штаты допустили отправку военных на Украину

Соединённые Штаты не исключают возможность размещения своих военнослужащих на Украине в рамках потенциальной миротворческой миссии и не проводят «красных линий» в этом вопросе. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на заявление высокопоставленного американского чиновника.

«Я не думаю, что есть красные линии», — сказал чиновник, отвечая на вопрос издания.

Собеседник издания добавил, что этот вопрос ещё предстоит проработать, отметив желание президента США Дональда Трампа увидеть более активную роль европейцев в мирном разрешении ситуации на Украине. По его словам, если участие американских сил станет решающим элементом для завершения конфликта, глава Штатов рассмотрит такую возможность.