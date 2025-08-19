В Ростовской области объявили опасность атаки беспилотников
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic
По всей Ростовской области объявили опасность атаки БПЛА. Соответствующие уведомления появились в приложении МЧС РФ.
«Объявлена беспилотная опасность по всей территории Ростовской области. Рекомендовано покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам!» — информирует сообщение.
Интенсивность налётов украинских беспилотников в течение всего дня была минимальной. Как сообщили в Минобороны РФ, в период с 11:00 до 19:00 мск над российскими регионами были сбиты всего два БПЛА самолётного типа.