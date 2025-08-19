Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 августа, 19:14

В Ростовской области объявили опасность атаки беспилотников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

По всей Ростовской области объявили опасность атаки БПЛА. Соответствующие уведомления появились в приложении МЧС РФ.

«Объявлена беспилотная опасность по всей территории Ростовской области. Рекомендовано покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам!» — информирует сообщение.

Системы ПВО сбили 23 украинских дрона над тремя регионами России за ночь
Системы ПВО сбили 23 украинских дрона над тремя регионами России за ночь

Интенсивность налётов украинских беспилотников в течение всего дня была минимальной. Как сообщили в Минобороны РФ, в период с 11:00 до 19:00 мск над российскими регионами были сбиты всего два БПЛА самолётного типа.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • ВСУ
  • МЧС России
  • Происшествия
  • Ростовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar