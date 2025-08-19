Системы ПВО сбили 23 украинских дрона над тремя регионами России за ночь
Обложка © Telegram / Минобороны России
Расчёты противовоздушной обороны перехватили 23 украинских беспилотника в небе над тремя регионами России за ночь. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
13 дронов были сбиты над Волгоградской областью, пять — над Ростовской областью, ещё пять — над территорией Республики Крым.
Напомним, ранее Вооружённые силы Украины атаковали Волгоград. Местные жители сообщили, что слышали от четырёх до десяти взрывов. По словам очевидцев, БПЛА двигались со стороны населённого пункта Большие Чапурники. Губернатор области Андрей Бочаров сообщил, что ВСУ нанесли удар по зданию больницы и нефтеперерабатывающему заводу в Волгограде. По предварительной информации, никто не пострадал.