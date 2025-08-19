Системы ПВО сбили 23 украинских дрона над тремя регионами России за ночь

Расчёты противовоздушной обороны перехватили 23 украинских беспилотника в небе над тремя регионами России за ночь. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

13 дронов были сбиты над Волгоградской областью, пять — над Ростовской областью, ещё пять — над территорией Республики Крым.