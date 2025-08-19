В Одессе на фоне воздушной тревоги прозвучал мощный взрыв
Взрыв. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kamila Koziol
Крупный взрыв прогремел в Одессе, расположенной на юге Украины. О происшествии сообщил глава города Геннадий Труханов в своих соцсетях.
Инциденту предшествовало объявление воздушной тревоги по всей Одесской области.
Днём ранее в Одессе после серии взрывов возник мощный пожар. По предварительным данным, загорелось здание «Новой почты», которое стало логистическим центром по доставке военных грузов для ВСУ.