19 августа, 19:56

В Одессе на фоне воздушной тревоги прозвучал мощный взрыв

Взрыв. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kamila Koziol

Крупный взрыв прогремел в Одессе, расположенной на юге Украины. О происшествии сообщил глава города Геннадий Труханов в своих соцсетях.

Инциденту предшествовало объявление воздушной тревоги по всей Одесской области.

Днём ранее в Одессе после серии взрывов возник мощный пожар. По предварительным данным, загорелось здание «Новой почты», которое стало логистическим центром по доставке военных грузов для ВСУ.

