Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 августа, 20:00

Запорожская область осталась без электричества

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mushrooms Art

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mushrooms Art

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о масштабном отключении электроснабжения, которое затронуло всю территорию региона.

«Зафиксировано отключение электроснабжения в Запорожской области. Электроснабжение отсутствует по всей территории региона. Причины уточняются», – написал он в телеграм-канале.

В текущий момент специалисты работают над восстановлением электроснабжения. Как позднее добавил Балицкий, причиной стал удар ВСУ по высоковольтному оборудованию. Работы осложняются опасностью повторных ударов и тёмным временем суток.

ВСУ начали использовать мёртвых животных для минирования дорог под Запорожьем
ВСУ начали использовать мёртвых животных для минирования дорог под Запорожьем

Ранее Life.ru писал, что в России озвучили два сценария выхода ВСУ из Херсона и Запорожья. Украине в любом случае придётся вывести войска из российских регионов, убеждены эксперты.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Происшествия
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar