Ребёнку оторвало руку на эскалаторе в торговом центре в Екатеринбурге
Обложка © Telegram / СУ СК России по Свердловской области
В торговом центре в Екатеринбурге ребёнку оторвало руку на эскалаторе. Инцидент произошёл вечером 19 августа. По данным полиции, мать пришла в ТЦ с двумя детьми, обоих держала за руки, но отвлеклась на мгновение, в этот момент и случилась беда.
Работа следователей у эскалатора, где ребёнку оторвало руку. Видео © Telegram / СУ СК России по Свердловской области
Как рассказал начальник пресс-службы свердловского управления МВД Валерий Горелых, травмированную часть руки врачи быстро убрали в лёд и вместе с малышом доставили в девятую горбольницу Екатеринбурга, где в эти минуты проводится операция по спасению ребёнка.
«Семья, в которую внезапно вторглась беда, благополучная, на учёте не состоит, полная, родители воспитывают трёх несовершеннолетних детей, мать находится в декретном отпуске», — говорится в заявлении МВД.
Одновременно с этим Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 УК — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи выясняют, кто отвечал за безопасность на территории ТЦ и должен был следить за эскалатором.
Ранее Life.ru рассказывал, как врачи московского Детского клинического центра имени Л.М. Рошаля спасли 16-летнего школьника с пулей в сердце. Парень получил серьёзное ранение груди от пневматического оружия во время игры с друзьями.