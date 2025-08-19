Ребёнку оторвало руку на эскалаторе в торговом центре в Екатеринбурге

В торговом центре в Екатеринбурге ребёнку оторвало руку на эскалаторе. Инцидент произошёл вечером 19 августа. По данным полиции, мать пришла в ТЦ с двумя детьми, обоих держала за руки, но отвлеклась на мгновение, в этот момент и случилась беда.

Работа следователей у эскалатора, где ребёнку оторвало руку. Видео © Telegram / СУ СК России по Свердловской области

Как рассказал начальник пресс-службы свердловского управления МВД Валерий Горелых, травмированную часть руки врачи быстро убрали в лёд и вместе с малышом доставили в девятую горбольницу Екатеринбурга, где в эти минуты проводится операция по спасению ребёнка.

«Семья, в которую внезапно вторглась беда, благополучная, на учёте не состоит, полная, родители воспитывают трёх несовершеннолетних детей, мать находится в декретном отпуске», — говорится в заявлении МВД.

Одновременно с этим Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 УК — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи выясняют, кто отвечал за безопасность на территории ТЦ и должен был следить за эскалатором.