Высший суд Колумбии отменил домашний арест экс-президента Альваро Урибе

Уголовная палата Высшего суда Колумбии постановила немедленно освободить бывшего президента страны Альваро Урибе Велеса, отменив ранее вынесенное решение о его домашнем аресте. В опубликованном тексте судебного решения содержится прямое указание для нижестоящей судебной инстанции незамедлительно выдать ордер на освобождение политика, пишет Caracol.

Судебный орган признал утратившей силу часть приговора суда первой инстанции, которая предусматривала заключение экс-президента под стражу, обязав правовые органы обеспечить его освобождение до окончательного рассмотрения апелляционной жалобы, представленной защитой.

Сам политик ранее заявлял о планируемом продолжении активной политической деятельности и намерении противостоять распространению так называемого «неокоммунизма» на территории Колумбии.