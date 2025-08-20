СК расследует гибель актрисы Софьи Шельменкиной в лесу

Следственный комитет России начал проверку в связи со смертью актрисы Нижегородского государственного академического театра кукол Софьи Шельменкиной. Тело 79-летней артистки было найдено в лесу в Нижегородской области после того, как она ушла за ягодами.

Шельменкина пропала 7 августа в Семёновском районе. Поиски актрисы организовали волонтёры, которые обнаружили её уже мёртвой.

Согласно информации, предоставленной пресс-службой управления СК по Нижегородской области aif.ru, на данный момент криминальных признаков смерти актрисы не выявлено, однако судебно-медицинская экспертиза ещё не завершена. Ведётся проверка обстоятельств трагического инцидента.