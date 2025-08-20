СК расследует гибель актрисы Софьи Шельменкиной в лесу
Софья Шельменкина. Обложка © Нижегородский театр кукол
Следственный комитет России начал проверку в связи со смертью актрисы Нижегородского государственного академического театра кукол Софьи Шельменкиной. Тело 79-летней артистки было найдено в лесу в Нижегородской области после того, как она ушла за ягодами.
Шельменкина пропала 7 августа в Семёновском районе. Поиски актрисы организовали волонтёры, которые обнаружили её уже мёртвой.
Согласно информации, предоставленной пресс-службой управления СК по Нижегородской области aif.ru, на данный момент криминальных признаков смерти актрисы не выявлено, однако судебно-медицинская экспертиза ещё не завершена. Ведётся проверка обстоятельств трагического инцидента.
