Скончался врач футбольного клуба Алания Алан Калоев

Футбольный клуб «Алания» из Владикавказа сообщил о смерти врача команды Алана Калоева. Как говорится в записи в Telegram-канале, специалист проработал в клубе более десяти лет.

Как указали в пресс-службе, Калоев был для коллектива не просто медицинским работником, а опорой, советчиком и старшим товарищем. Коллеги и футболисты называли его «профессором» за способность не только лечить травмы, но и вселять в команду уверенность.

«Скорбим вместе с семьёй Алана Ахтемировича. Мы всегда будем помнить его мудрость, его стойкость и его огромное сердце», — говорится в сообщении.