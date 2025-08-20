Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 августа, 02:48

Скончался врач футбольного клуба Алания Алан Калоев

Алан Калоев. Обложка © Telegram / Мы — Алания!

Алан Калоев. Обложка © Telegram / Мы — Алания!

Футбольный клуб «Алания» из Владикавказа сообщил о смерти врача команды Алана Калоева. Как говорится в записи в Telegram-канале, специалист проработал в клубе более десяти лет.

Как указали в пресс-службе, Калоев был для коллектива не просто медицинским работником, а опорой, советчиком и старшим товарищем. Коллеги и футболисты называли его «профессором» за способность не только лечить травмы, но и вселять в команду уверенность.

«Скорбим вместе с семьёй Алана Ахтемировича. Мы всегда будем помнить его мудрость, его стойкость и его огромное сердце», — говорится в сообщении.

26-летний футболист умер прямо во время матча в Подмосковье
26-летний футболист умер прямо во время матча в Подмосковье

Ранее Life.ru писал о смерти бывшего хоккеиста «Салавата Юлаева» Константина Полозова в возрасте 59 лет. В последние годы тренировал команду «Салавата Юлаева» U-17.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar