20 августа, 02:30

На Кубани задержали перевозчиков автомобиля для подрыва Крымского моста

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Margo Ladygina

В Краснодарском крае, в станице Старонижестеблиевской, задержаны лица, перевозившие автомобиль с замаскированным взрывным устройством, предназначенным для теракта на Крымском мосту. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информацию Федеральной службы безопасности РФ.

В понедельник ФСБ сообщила о срыве плана украинских спецслужб по взрыву на Крымском мосту. По данным ведомства, бомба большой мощности была заложена в автомобиль Chevrolet Volt, который был доставлен в Россию с Украины транзитом через несколько стран, и ввезён непосредственно на территорию страны через Грузию.

Задержанные перевозчики передавали машину на автовозе. Предполагалось, что следующий водитель должен был выехать на Крымский мост и стать невольным террористом-смертником. Задержание произошло на обочине дороги рядом с элеватором и недалеко от железнодорожной станции.

Ранее Life.ru писал, что военный эксперт указал на важную деталь сорванного на Крымском мосту теракта. По мнению специалиста, террористы не планировали разрушать мост.

