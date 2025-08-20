Маск передумал создавать партию и вернулся к поддержке команды Трампа
WSJ: Маск откладывает создание партии, чтобы не отнимать голоса у республиканцев
Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO
Американский предприниматель Илон Маск временно приостановил свои планы по созданию политической партии, чтобы не оттянуть голоса у избирателей Республиканской партии. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.
В июле Маск анонсировал намерение создать партию под названием «Америка» и официально заполнил документы для её регистрации. Однако, как выяснили журналисты, он решил сосредоточиться на своих бизнес-проектах.
При этом в последние недели Маск поддерживал связь с вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом, которого многие считают потенциальным преемником движения «Сделаем Америку снова великой» (MAGA). Маск выразил опасения, что создание новой партии навредит его отношениям с Вэнсом. В связи с этим запланированная ранее встреча с группой, занимающейся организацией сторонних кампаний, была отменена. Более того, Маск рассматривает возможность оказать финансовую поддержку Вэнсу, если тот решит участвовать в президентских выборах 2028 года.
Напомним, в ходе предвыборной кампании 2024 года Маск потратил около 300 миллионов долларов на поддержку республиканских кандидатов, включая Дональда Трампа.
Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп считает Джей Ди Вэнса своим вероятным преемником на посту президента США. Хозяин Белого дома недавно подтвердил, что не собирается баллотироваться на третий срок.