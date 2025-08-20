Маск передумал создавать партию и вернулся к поддержке команды Трампа

Американский предприниматель Илон Маск временно приостановил свои планы по созданию политической партии, чтобы не оттянуть голоса у избирателей Республиканской партии. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

В июле Маск анонсировал намерение создать партию под названием «Америка» и официально заполнил документы для её регистрации. Однако, как выяснили журналисты, он решил сосредоточиться на своих бизнес-проектах.

При этом в последние недели Маск поддерживал связь с вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом, которого многие считают потенциальным преемником движения «Сделаем Америку снова великой» (MAGA). Маск выразил опасения, что создание новой партии навредит его отношениям с Вэнсом. В связи с этим запланированная ранее встреча с группой, занимающейся организацией сторонних кампаний, была отменена. Более того, Маск рассматривает возможность оказать финансовую поддержку Вэнсу, если тот решит участвовать в президентских выборах 2028 года.