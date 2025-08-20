Мессенджер MAX
20 августа, 03:29

Все аэропорты России возобновили работу после ограничений

Аэропорт Нижнего Новгорода возобновил работу в штатном режиме

Аэропорт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Saad Grw

В аэропорту Нижнего Новгорода (Стригино) сняты временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

В период действия ограничений один самолёт был перенаправлен на запасной аэродром.

Ранее временные ограничения были отменены в аэропортах Самары (Курумоч), Саратова (Гагарин) и Тамбова (Донское). Команды пилотов, авиадиспетчеры и персонал аэропортов предприняли всевозможные шаги для гарантии безопасности воздушных перевозок.

