Три человека пострадали при падении тополя на остановку в Новосибирске

Дерево упало на людей в Ленинском районе Новосибирска. В результате инцидента пострадали три человека. Всё случилось утром 20 августа на улице 2-я Портовая на конечной остановке в микрорайоне Затон.

Огромный тополь внезапно рухнул на людей, когда те ждали транспорт. Обломки дерева и ветки также перегородили проезд, сообщает прокуратура области. По данным местных СМИ, повреждён и остановочный павильон, который оказался полностью смят под тяжестью ствола.

По словам очевидцев, на место происшествия выезжали два автомобиля скорой помощи. Людей, среди которых две женщины, увезли в больницу. Сейчас там работают сотрудники правоохранительных органов.

Уборка упавшего в Новосибирске дерева. Фото © Telegram / Прокуратура Новосибирской области