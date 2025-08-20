Мессенджер MAX
20 августа, 04:07

Три человека пострадали при падении тополя на остановку в Новосибирске

Дерево придавило людей в Новосибирске. Обложка © Telegram / НГС — новости Новосибирска

Дерево упало на людей в Ленинском районе Новосибирска. В результате инцидента пострадали три человека. Всё случилось утром 20 августа на улице 2-я Портовая на конечной остановке в микрорайоне Затон.

Огромный тополь внезапно рухнул на людей, когда те ждали транспорт. Обломки дерева и ветки также перегородили проезд, сообщает прокуратура области. По данным местных СМИ, повреждён и остановочный павильон, который оказался полностью смят под тяжестью ствола.

По словам очевидцев, на место происшествия выезжали два автомобиля скорой помощи. Людей, среди которых две женщины, увезли в больницу. Сейчас там работают сотрудники правоохранительных органов.

Уборка упавшего в Новосибирске дерева. Фото © Telegram / Прокуратура Новосибирской области

Ранее Life.ru сообщал, как Шадринске, в Курганской области, произошло экстренное отключение колеса обозрения с людьми. Электричество отключилось внезапно, и посетители парка аттракционов оказались заблокированы в кабинах на высоте 15 метров.

