Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что Киев доставил в подконтрольный ему Краматорск (ДНР) группу иностранных журналистов для организации провокации. Как сообщает РИА «Новости», 18 августа корреспонденты были замечены в районе железнодорожного вокзала города.

По словам эксперта, ВСУ планируют инсценировать обстрел мирных жителей и социальных объектов, чтобы представить это как «факт агрессии со стороны ВС РФ». Полученные материалы предполагается распространить через украинские и зарубежные СМИ, соцсети и Telegram-каналы. Марочко подчеркнул, что данная акция направлена на психологическое давление на население, формирование негативного образа российского военного командования и подрыв международного авторитета Москвы.