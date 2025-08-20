Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 августа, 04:21

Киев привёз зарубежных журналистов для съёмок фейковой атаки на Краматорск

Марочко: Киев привёз в Краматорск иностранных журналистов для съёмки провокации

СМИ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / wellphoto

СМИ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / wellphoto

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что Киев доставил в подконтрольный ему Краматорск (ДНР) группу иностранных журналистов для организации провокации. Как сообщает РИА «Новости», 18 августа корреспонденты были замечены в районе железнодорожного вокзала города.

По словам эксперта, ВСУ планируют инсценировать обстрел мирных жителей и социальных объектов, чтобы представить это как «факт агрессии со стороны ВС РФ». Полученные материалы предполагается распространить через украинские и зарубежные СМИ, соцсети и Telegram-каналы. Марочко подчеркнул, что данная акция направлена на психологическое давление на население, формирование негативного образа российского военного командования и подрыв международного авторитета Москвы.

Новости СВО. ВС РФ рвутся вперед под Красноармейском, ВСУ несут потери и откатываются, ракетный удар по Кременчугу, Украина в статусной ловушке, 20 августа
Новости СВО. ВС РФ рвутся вперед под Красноармейском, ВСУ несут потери и откатываются, ракетный удар по Кременчугу, Украина в статусной ловушке, 20 августа

Ранее появилась информация, что британские разведывательные органы разрабатывают операцию, направленную на атаку российских нефтяных танкеров в Чёрном море. В случае успешного выполнения этого плана, Лондон мог бы попытаться возложить ответственность на Москву, обвиняя её в возникновении экологической катастрофы.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar