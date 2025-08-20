Канадских военных отстранили от службы после нацистского видео с нарковечеринки

Пятеро канадских военнослужащих были временно отстранены от исполнения служебных обязанностей из-за видеозаписи, на которой они показывают нацистское приветствие. Командующий сухопутными войсками страны, генерал-лейтенант Майк Райт заявил о начале внутреннего расследования.

«В определённый момент на видео некоторые лица совершают нацистское приветствие. Хотя меня уведомили, что всё это произошло в 2023 году, эти военные подлежат административному и дисциплинарному наказанию, что может привести к их увольнению со службы», — говорится в заявлении, которое приводит телеканал CBC.

Главными героями видео стали военные 22-го Королевского пехотного полка, который базируется в провинции Квебек. Кадры были сделаны на вечеринке. На них показано, как несколько военнослужащих демонстрируют нацистское приветствии, а также, предположительно, употребляют наркотические вещества.