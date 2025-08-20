Всё ещё белоруска: Рита Дакота уже три года скрывает российский паспорт

Певица и композитор Рита Дакота (настоящее имя — Маргарита Герасимович), переехавшая в США, получила российское гражданство, но предпочитает это не афишировать, продолжая представляться гражданкой Белоруссии. По данным Telegram-канала SHOT, исполнительница стала обладательницей российского паспорта 22 декабря 2022 года.

В июле 2023 года Дакота обновила паспорт РФ, сменив фамилию на Белогай после вступления в брак. Эти изменения также были внесены в данные ИП, зарегистрированного ею в феврале 2022 года как гражданкой нашей страны.

Переехав в США в 2023 году, певица продолжает представлять себя как белоруска. Недавно она заявила поклонникам о завершении музыкальной карьеры в России, утверждая, что ей запретили там выступать. Несмотря на это, Дакота продолжает получать доход в РФ, заработав за последние полгода 14 миллионов рублей на продаже футболок.