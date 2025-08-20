Мессенджер MAX
20 августа, 07:35

«Деградируем»: В России не оценили сокращение учебной нагрузки в школах

Обложка © freepik / prostooleh

В школах России учебная нагрузка и планы выверены и системно выстроены с учётом преемственности ещё советской фундаментальной школы. А при сокращении учебной нагрузки «мы деградируем до уровня наших злейших сотоварищей за пределами нашей прекрасной родины», заявил в эфире радио «Комсомольская правда» директор лицея №369 в Санкт-Петербурге Константин Тхостов.

«Мы, с одной стороны, говорим о том, что нам нужны инженеры, а с другой стороны, говорим о том, что дети перегружены. Они перегружены абсолютной безответственностью взрослых, которые их распихивают по разным кружкам и секциям, как в камеры хранения, лишь бы ими не заниматься», — подчеркнул педагог.

По его словам, если государство утверждает, что ребёнок учится 34 недели в году и отдыхает на каникулах, значит он должен отдыхать, а не проводить время за гаджетами или слоняться где-то без дела. Эксперт призвал родителей планировать отпуска и проводить каникулярное время с детьми, а не искать тысячи оправданий, чтобы избежать общения с собственным наследником.

Напомним, ранее Минпросвещения РФ установило допустимую годовую учебную нагрузку на школьников. По данным ведомства, продолжительность первого полугодия для всех классов не должна превышать восьми учебных недель.

