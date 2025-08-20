Очаг был снаружи: При тушении мощного пожара в кемеровском ТЦ заметили странности
Обложка © VK / Давид Терезян
Губернатор Кемеровской области Илья Середюк сообщил о ликвидации пожара в ТЦ «Лапландия» в Кемерове, никто не пострадал. Теперь предстоит выяснить причину ЧП, есть подозрения, что он возник снаружи.
«Сейчас идёт проливка фасада. Приступили к работе для того, чтобы выявить причины возгорания. Пока непонятно, вроде бы возгорание началось снаружи. В МЧС даже показали этот очаг», – сказал глава региона.
Пожарные обследовали помещения, пострадавших внутри не оказалось. Середюк поблагодарил расчёты МЧС за оперативную реакцию на пожар, которая позволила предотвратить трагические последствия.
