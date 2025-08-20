Объятый огнём ТЦ в Кемерове тушат 9 пожарных расчётов, губернатор едет на место
Пожар произошёл в ТЦ Лапландия в Кемерове
Обложка © VK / Давид Терезян
Мощный пожар произошёл в ТЦ Лапландия в Кемерово. Посетителей и сотрудников сейчас эвакуируют из окутанного дымом и пламенем здания, на место выехал губернатор Кемеровской области Илья Середюк.
Видео © VK / Давид Терезян
«Горит обшивка здания. Сотрудников и посетителей ТЦ эвакуируют, на месте работают 9 пожарных машин. Выезжаю на место происшествия», – уточнил чиновник.
А 15 августа на территории завода «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области произошёл мощный взрыв в производственном помещении. По предварительным данным, причиной стала детонация боеприпаса во время производственных работ. Следственный комитет РФ завёл уголовное дело. В результате трагедии 25 человек погибли, ещё 139 пострадали.