Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

20 августа, 06:30

Объятый огнём ТЦ в Кемерове тушат 9 пожарных расчётов, губернатор едет на место

Пожар произошёл в ТЦ Лапландия в Кемерове

Обложка © VK / Давид Терезян

Мощный пожар произошёл в ТЦ Лапландия в Кемерово. Посетителей и сотрудников сейчас эвакуируют из окутанного дымом и пламенем здания, на место выехал губернатор Кемеровской области Илья Середюк.

Видео © VK / Давид Терезян

«Горит обшивка здания. Сотрудников и посетителей ТЦ эвакуируют, на месте работают 9 пожарных машин. Выезжаю на место происшествия», – уточнил чиновник.

А 15 августа на территории завода «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области произошёл мощный взрыв в производственном помещении. По предварительным данным, причиной стала детонация боеприпаса во время производственных работ. Следственный комитет РФ завёл уголовное дело. В результате трагедии 25 человек погибли, ещё 139 пострадали.

