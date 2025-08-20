«Хочу твоей смерти!» Бывший сталкерит россиянку уже 2,5 года с «‎дозволения» полиции

В Зеленодольске бывший парень уже 2,5 года сталкерит свою возлюбленную, царапает её машину и угрожает убийством, хотя и это далеко не всё. Они встречались всего два месяца. Женщина не раз обращалась в полицию, но управу на одержимого там найти не могут, сообщила Камилла пресс-секретарю главы Зеленодольского района.

Бывший парень сталкерит женщину. Видео © Telegram / Прессек Регина, Mash Iptash

Девушка в 2022 году познакомилась с Кириллом, а через год у них случился служебный роман. Продлилась такая любовь недолго, поскольку парень был запойным. Когда они расстались, он не подавал признаков неадекватности, но через пару месяцев раскрылся во всей красе. Камилле в личку начали поступать фото с увечьями, которые он себе наносил, а также угрозы сделать ещё что-то похуже. Увидев отсутствие результата, он решил сменить стратегию: напился, взял два ножа и пошёл разбираться с бывшей.

Полиция ограничилась лишь беседой с ним. А дальше начался настоящий кошмар: псих караулил её у дома, звонил в домофон, пытался ворваться в квартиру, царапал машину и разместил номер Камилы на сайте знакомств с предложением об оказании интимных услуг. Угрозы и оскорбления звучали даже в адрес пятилетнего сына бывшей возлюбленной. На Кирилла уже подано шесть заявлений, но полиция утверждает, что доказательств и состава преступления недостаточно.