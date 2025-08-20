«Издевательство!» 60-летняя певица Анастасия возмутилась отказом в выплате пенсии

Певица Анастасия (Анастасия Минцковская, девичья фамилия Протасенко), известная по композиции «Мамин крестик», сообщила, что не может оформить пенсионное обеспечение из-за отсутствия необходимого трудового стажа. По её словам, чиновники предложили ей ожидать достижения 65-летнего возраста. 4 августа артистке исполнилось 60 лет.

В интервью сайту MK.ru артистка рассказала, что впервые обратилась в Пенсионный фонд в 57 лет, когда её сверстники уже начинали получать выплаты. Однако ей отказали, сославшись на недостаточность стажа, и порекомендовали прийти снова в 60 лет.

Когда же певица повторно обратилась в ведомство спустя три года, ей снова было отказано в связи с изменением пенсионного законодательства и повышением возрастного ценза. В качестве возможного решения ей предложили предоставить документальные доказательства наличия 35 лет профессиональной деятельности.

Анастасия выразила возмущение подобными требованиями, отметив, что она добросовестно работала на протяжении сорока лет, а её концерты всегда проводились официально. Она задаётся вопросом, куда направлялись все уплаченные ею налоги, если сейчас она не может получить положенные выплаты.

«Это просто издевательство: я все эти сорок лет вкалывала как лошадь. Причём, у меня были не «черные» концерты, когда деньги кладут в карман, а белые!» — заявила артистка.

Основная сложность, по словам исполнительницы, заключается в невозможности подтвердить стаж из-за пожара 2014 года, в котором сгорели все её документы. Анастасия подчеркнула, что её мотивация — не столько финансовая нужда, сколько принципиальная защита прав всех пожилых людей, столкнувшихся с аналогичной несправедливостью. Она намерена продолжать борьбу за свои права.