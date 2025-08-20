Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 августа, 08:08

«Издевательство!» 60-летняя певица Анастасия возмутилась отказом в выплате пенсии

Певица Анастасия заявила, что ей отказали в выплате пенсии из-за нехватки стажа

Обложка © ТАСС / Олег Булдаков

Обложка © ТАСС / Олег Булдаков

Певица Анастасия (Анастасия Минцковская, девичья фамилия Протасенко), известная по композиции «Мамин крестик», сообщила, что не может оформить пенсионное обеспечение из-за отсутствия необходимого трудового стажа. По её словам, чиновники предложили ей ожидать достижения 65-летнего возраста. 4 августа артистке исполнилось 60 лет.

В интервью сайту MK.ru артистка рассказала, что впервые обратилась в Пенсионный фонд в 57 лет, когда её сверстники уже начинали получать выплаты. Однако ей отказали, сославшись на недостаточность стажа, и порекомендовали прийти снова в 60 лет.

Когда же певица повторно обратилась в ведомство спустя три года, ей снова было отказано в связи с изменением пенсионного законодательства и повышением возрастного ценза. В качестве возможного решения ей предложили предоставить документальные доказательства наличия 35 лет профессиональной деятельности.

Анастасия выразила возмущение подобными требованиями, отметив, что она добросовестно работала на протяжении сорока лет, а её концерты всегда проводились официально. Она задаётся вопросом, куда направлялись все уплаченные ею налоги, если сейчас она не может получить положенные выплаты.

«Это просто издевательство: я все эти сорок лет вкалывала как лошадь. Причём, у меня были не «черные» концерты, когда деньги кладут в карман, а белые!» — заявила артистка.

Основная сложность, по словам исполнительницы, заключается в невозможности подтвердить стаж из-за пожара 2014 года, в котором сгорели все её документы. Анастасия подчеркнула, что её мотивация — не столько финансовая нужда, сколько принципиальная защита прав всех пожилых людей, столкнувшихся с аналогичной несправедливостью. Она намерена продолжать борьбу за свои права.

Юрий Назаров раскрыл размер пенсии, на которую ему приходится «выживать»
Юрий Назаров раскрыл размер пенсии, на которую ему приходится «выживать»

Ранее сообщалось, что самую знаменитую кинобабушку России не зовут сниматься из-за диабета. 84-летняя Галина Стаханова живёт на пенсию, которая составляет 25 тысяч рублей.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Пенсии
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar