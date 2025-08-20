В России хотят наказывать за некачественную подготовку к отопительному сезону
В России планируется введение штрафных санкций для компаний, предоставляющих тепло и управляющих теплосетями, в случае несвоевременного устранения выявленных недостатков в подготовке к отопительному сезону. Как сообщает газета «Известия», правительственная комиссия поддержала предложенные Министерством энергетики поправки к законодательству.
Председатель Ассоциации юристов России Владимир Груздев пояснил, что законопроект предусматривает внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях, вводя новые виды административных нарушений. В частности, речь идёт о неисполнении предписаний по устранению дефектов, зафиксированных в акте оценки готовности к отопительному периоду. По словам специалиста, за данное нарушение предусмотрен штраф в размере от 2 до 4 тысяч рублей.
В случае, если нарушения не будут устранены потребителями тепла или управляющими компаниями, для граждан предусмотрено предупреждение или штраф в размере 500 рублей, для должностных лиц – штраф от 2 до 4 тысяч рублей, а для юридических лиц – штраф от 5 до 10 тысяч рублей.
