«Шанс был один из тысячи»: Нейрохирурги в Москве вернули к жизни мужчину с тяжёлой травмой мозга

Московские нейрохирурги из больницы имени Иноземцева спасли жизнь мужчине, доставленному в критическом состоянии с обширной гематомой мозга, отеком и нарушением работы черепных структур. У пациента были кровоизлияние, проблемы с речью и сознанием, а также частичный паралич правой стороны.

Хирурги провели срочную операцию: за два часа удалили гематому объемом 41 мл, выполнили трепанацию и пластику черепа с установкой титановой пластины. После курса интенсивного лечения и реабилитации пациента выписали с рекомендациями для амбулаторного наблюдения и перспективой полного восстановления