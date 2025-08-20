Мессенджер MAX
Регион
20 августа, 08:15

«Шанс был один из тысячи»: Нейрохирурги в Москве вернули к жизни мужчину с тяжёлой травмой мозга

Московские врачи удалили гигантскую гематому мозга и спасли пациента

Обложка © Больница имени Иноземцева

Московские нейрохирурги из больницы имени Иноземцева спасли жизнь мужчине, доставленному в критическом состоянии с обширной гематомой мозга, отеком и нарушением работы черепных структур. У пациента были кровоизлияние, проблемы с речью и сознанием, а также частичный паралич правой стороны.

Хирурги провели срочную операцию: за два часа удалили гематому объемом 41 мл, выполнили трепанацию и пластику черепа с установкой титановой пластины. После курса интенсивного лечения и реабилитации пациента выписали с рекомендациями для амбулаторного наблюдения и перспективой полного восстановления

Россиянин проглотил зубную щётку и попал на операционный стол
А ранее подмосковные врачи достали пулю из бьющегося сердца подростка без единого разреза. Мальчик получил серьёзное ранение груди от пневматического оружия во время игры с друзьями.

Марина Фещенко
