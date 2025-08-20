Камбоджа экстрадировала в РФ иркутского криптобизнесмена из списка Интерпола

Роман Пичугин, разыскиваемый в России по обвинению в мошенничестве, выдворен из Камбоджи обратно на родину. Об этом сообщила Генпрокуратура РФ.

Экстрадиция Пичугина. Видео © Telegram / Генпрокуратура РФ

По запросу российского ведомства, компетентные органы Камбоджи приняли решение о депортации Пичугина, которого обвиняют по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса — за мошеннические действия в крупном размере.

Следствие считает, что с осени 2021 до весны 2022 года Пичугин вместе с сообщниками продвигал в интернете фиктивные услуги по размещению оборудования для добычи криптовалюты на специализированных платформах. Для легитимизации схемы они оформили документы на одну из действующих компаний.

«Одному из потенциальных клиентов Пичугин предложил заключить договор и передать во временное пользование майнинговое оборудование. Фактически свои обязательства он не исполнил, имущество стоимостью свыше 3,6 миллиона рублей не вернул», — сказано в публикации.