Польша выдаст США экс-главу крупнейшей криптовалютной биржи России

Польша дала согласие на экстрадицию Дмитрия Васильева, экс-главы российской криптобиржи Wex, задержанного в Варшаве в прошлом году по запросу США. Он является фигурантом уголовного дела о мошенничестве и отмывании денег, в рамках которого был Александр Винник.

«Польский министр юстиции подписал разрешение на экстрадицию в США моего доверителя Дмитрия Васильева, который был задержан в Варшаве в прошлом году в рамках расследования американцами уголовного дела, фигурантом которого также являлся Александр Винник», — цитирует защитника Васильева Александра Суржина ТАСС.