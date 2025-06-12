Польша выдаст США экс-главу крупнейшей криптовалютной биржи России
Польша согласовала экстрадицию экс-главы криптобиржи Wex Васильева в США
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Польша дала согласие на экстрадицию Дмитрия Васильева, экс-главы российской криптобиржи Wex, задержанного в Варшаве в прошлом году по запросу США. Он является фигурантом уголовного дела о мошенничестве и отмывании денег, в рамках которого был Александр Винник.
«Польский министр юстиции подписал разрешение на экстрадицию в США моего доверителя Дмитрия Васильева, который был задержан в Варшаве в прошлом году в рамках расследования американцами уголовного дела, фигурантом которого также являлся Александр Винник», — цитирует защитника Васильева Александра Суржина ТАСС.
По словам Суржина, экстрадиция может состояться в ближайшее время. В США Васильеву грозит до 25 лет лишения свободы по двум обвинениям, связанным с его деятельностью на криптобирже.
Напомним, Александр Винник, которого обвиняли в кибермошенничестве и управлении одним из крупнейших мировых центров киберпреступности, был освобождён из-под стражи в США в этом году. Его задержали в Греции ещё в 2017 году, а затем экстрадировали в Штаты. В феврале текущего года Винник вернулся в Россию в рамках обмена на американца Марка Фогеля, осуждённого в РФ за наркотики.