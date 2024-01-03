В Казахстане подтвердили выдачу России хакера Кислицина
Генпрокуратура Казахстана подтвердила экстрадицию хакера Никиты Кислицина в РФ
Генпрокуратура Казахстана подтвердила экстрадицию хакера Никиты Кислицина. Обложка © Youtube / Am Live
В Казахстане подтвердили экстрадицию в Россию сотрудника компании F.A.C.C.T. (ранее Group-IB) Никиты Кислицина, обвиняемого в хакерстве и вымогательстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры республики.
"21 декабря 2023 года в установленном порядке произведена передача Кислицина представителям российских правоохранительных органов", — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что решение об удовлетворении запроса Генпрокуратуры РФ о выдаче россиянина для привлечения его к уголовной ответственности было принято 21 декабря 2023 года. По информации следствия, в октябре 2022 года Кислицин с соучастниками неправомерно получил доступ к данным сервера одной из компаний. Хакеры скопировали информацию и потребовали выплатить в криптовалюте 550 тысяч рублей за нераспространение данных в публичных источниках.
Напомним, Кислицин является главой департамента F.A.C.C.T. (бывшая Group-IB). Правоохранители России и США имеют к нему претензии. В РФ он был объявлен в розыск по уголовному делу и заочно арестован. Ему вменяется статья "Неправомерный доступ к охраняемой законом информации с использованием служебного положения". Кислицин был задержан в Казахстане 22 июня 2023 года во время командировки. Оказалось, что он был заключён под стражу по запросу американских спецслужб, который они оформили через Интерпол. Штаты потребовали ускоренной выдачи россиянина, Москва этому воспротивилась.