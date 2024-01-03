В Казахстане подтвердили выдачу России хакера Кислицина

В Казахстане подтвердили экстрадицию в Россию сотрудника компании F.A.C.C.T. (ранее Group-IB) Никиты Кислицина, обвиняемого в хакерстве и вымогательстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры республики.

"21 декабря 2023 года в установленном порядке произведена передача Кислицина представителям российских правоохранительных органов", — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что решение об удовлетворении запроса Генпрокуратуры РФ о выдаче россиянина для привлечения его к уголовной ответственности было принято 21 декабря 2023 года. По информации следствия, в октябре 2022 года Кислицин с соучастниками неправомерно получил доступ к данным сервера одной из компаний. Хакеры скопировали информацию и потребовали выплатить в криптовалюте 550 тысяч рублей за нераспространение данных в публичных источниках.