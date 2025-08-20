Армия России начала освобождение ещё одного населённого пункта под Харьковом
Военный эксперт Марочко заявил о начале боёв за Глущенково в Харьковской области
Обложка © ТАСС / Александр Река
Российские военнослужащие, осуществив продвижение на отдельных участках Сватовско-Кременского направления, вступили в бои за населённый пункт Глущенково в Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Он также сообщил ТАСС, что за минувшие несколько суток силы ВС РФ уничтожили ряд укрепрайонов ВСУ в районах посёлков Новый Мир и Редкодуб, расположенных в Харьковской области и ДНР соответственно.
Эксперт добавил, что кроме того, удалось добиться продвижения северо-западнее Новомихайловки на территории ДНР, где были заняты новые позиции и рубежи.
Ранее сообщалось, что 1-я танковая армия РФ смяла позиции ВСУ под Харьковом. ВС РФ прорвали оборону противника в районе Боровой на Купянском направлении.