Армия России начала освобождение ещё одного населённого пункта под Харьковом

Российские военнослужащие, осуществив продвижение на отдельных участках Сватовско-Кременского направления, вступили в бои за населённый пункт Глущенково в Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Он также сообщил ТАСС, что за минувшие несколько суток силы ВС РФ уничтожили ряд укрепрайонов ВСУ в районах посёлков Новый Мир и Редкодуб, расположенных в Харьковской области и ДНР соответственно.

Эксперт добавил, что кроме того, удалось добиться продвижения северо-западнее Новомихайловки на территории ДНР, где были заняты новые позиции и рубежи.