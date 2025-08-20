Украинский военнопленный Александр Гарбуз заявил о своём желании видеть Харьков в составе России. Сам боец ВСУ родился именно там и считает себя русским. Видео с его словами уже опубликовали представители Минобороны РФ.

«Всё стояло, памятник Ленину. Кому они [памятники] мешали? Вот у нас в Харькове, в центре, какая площадь, какой памятник? «Бандеры» зашли и всё снесли. <…> Взяли, поменяли. Короче, я против этого всего. Вообще-то я русский. Хотел, чтобы Харьков вошёл в состав России», — сказал пленный.

Сам Гарбуз был принудительно мобилизован сотрудниками ТЦК и отправлен на передовую. Спустя несколько месяцев его направили в Курскую область, где боец получил ранение и сдался в плен военнослужащим российской группировки войск «Север».