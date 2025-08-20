Число кибератак на Россию в 2025 году достигло рекордного уровня

Как выяснил «Постньюс», только в I квартале «Лаборатория Касперского» зафиксировала 118 серьёзных инцидентов в промышленности. Рост подтверждает и статистика Positive Technologies: в 2024 году число успешных атак западных хакеров увеличилось на треть по сравнению с 2023-м. При этом доля заражённых компьютеров в промышленных системах остаётся высокой — около 22%. Основные угрозы не меняются: фишинг, вредоносные документы и скрипты.

По словам управляющего RTM Group Евгения Царёва, атаки всё чаще становятся целевыми — хакеры выбирают конкретные отрасли или объекты, чаще всего социально значимые. При этом схема извлечения прибыли меняется.

«Обычно если на атаку тратят $100 тысяч, то планируют заработать минимум $10 миллионов. Мелкие доходы в виде 15–30% никого не интересуют. Но сегодня многие атаки вообще не ради выгоды: исполнителям платят заранее, чтобы провести диверсию», — отметил Царёв.