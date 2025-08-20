Бывший вице-губернатор Челябинской области задержан при попытке пересечь границу после 7 лет розыска

В Челябинской области задержали экс-заместителя губернатора региона Александра Уфимцева, который находился в международном розыске по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-центр СК РФ.

По данным следствия, преступная деятельность происходила с 2009 по 2010 год. Уфимцев и трое его сообщников, действуя по предварительному сговору, незаконно завладели правом пользования лесным участком на озере Увильды. Эта территория, находившаяся в федеральной собственности, имела статус охраняемой зоны. Для реализации замысла они организовали заключение договора о безвозмездном пользовании землёй между областным управлением лесов и одним муниципальным учреждением. Участок площадью пять гектаров формально предназначался для строительства детского лагеря.

Однако вместо этого фигуранты начали возводить там частные коттеджи для отдыха. Впоследствии они оформили дома и землю на подконтрольную фирму, после чего продали всё третьим лицам. В результате расследования суд признал эти сделки недействительными. Постройки были снесены, а земля возвращена государству. Действия обвиняемых нанесли управлению лесов особо крупный ущерб за период с 2009 по 2018 год.

Ранее уголовные дела в отношении трёх соучастников уже были переданы в суд. Уфимцев же скрылся от следствия за границу, и в 2018 году его объявили в международный розыск. Мера пресечения для него была избрана заочно — в виде заключения под стражу.

Задержание произошло при попытке экс-чиновника пересечь границу. В операции участвовали сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции, а также уголовного розыска Аргаяшского района. После задержания его поместили в изолятор временного содержания. В настоящее время следователи продолжают работу по сбору и фиксации доказательств.