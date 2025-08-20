В США назвали скорейшее завершение конфликта спасением для Украины
AC: РФ побеждает, скорейшее завершение конфликта станет благом для Украины
Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Завершение конфликта станет для Украины наилучшим выходом, поскольку победа в нём остаётся за Россией. Об этом пишет издание American Conservative.
Как отмечается в публикации, моралисты не способны осознать данный факт, а также то, что скорейшее окончание противостояния отвечает интересам украинской стороны. Журнал утверждает, что с учётом сложившихся обстоятельств позиция президента России Владимира Путина выглядит более весомо, чем позиция Владимира Зеленского.
Публицист также указал, что обязательным условием для прекращения боевых действий должно стать исключение самой возможности членства Украины в НАТО. Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп выразил уверенность, что Украина не войдёт в состав Североатлантического альянса.
Напомним, 18 августа в Белом доме прошли переговоры между Трампом и Зеленским. После их завершения к лидерам присоединились несколько европейских политиков, в ходе встречи обсуждались вопросы предоставления Киеву гарантий безопасности при координации с американской стороной. В разгар мероприятия Трамп прервался для телефонного разговора с Владимиром Путиным. Беседа была охарактеризована как откровенная и конструктивная. Президенты высказались за продолжение прямых контактов между делегациями России и Украины, а также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей на переговорах.