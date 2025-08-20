Завершение конфликта станет для Украины наилучшим выходом, поскольку победа в нём остаётся за Россией. Об этом пишет издание American Conservative.

Как отмечается в публикации, моралисты не способны осознать данный факт, а также то, что скорейшее окончание противостояния отвечает интересам украинской стороны. Журнал утверждает, что с учётом сложившихся обстоятельств позиция президента России Владимира Путина выглядит более весомо, чем позиция Владимира Зеленского.

Публицист также указал, что обязательным условием для прекращения боевых действий должно стать исключение самой возможности членства Украины в НАТО. Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп выразил уверенность, что Украина не войдёт в состав Североатлантического альянса.