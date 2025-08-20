ЦСКА объявил о переходе бразильского защитника Жоао Виктора
Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев и Жоао Виктор. Обложка © Telegram / ПФК ЦСКА
Московский ЦСКА официально объявил о переходе бразильского защитника Жоао Виктора из «Васко да Гама». О заключении сделки сообщает пресс-служба армейцев.
Соглашение с 27-летним футболистом рассчитано на четыре года. Он будет выступать под четвёртым номером. Сумма трансфера составила примерно 5 миллионов евро с учётом бонусных выплат. В соглашении также прописано, что «Васко да Гама» сохранит за собой право на 25% от суммы будущей продажи спортсмена.
Жоао Виктор присоединился к «Васко да Гама» в январе 2024 года и успел принять участие в 75 матчах, в которых отметился тремя забитыми голами и таким же количеством результативных передач. Помимо того, он играл за «Коринтианс», «Нант» и «Бенфика».
В текущем сезоне ЦСКА с 11 набранными очками располагается на третьей строчке турнирной таблицы РПЛ. В предстоящем матче шестого тура подопечные Фабио Челестини встретятся с тольяттинским «Акроном».
Ранее стало известно, что защитник Илья Самошников сменил «Локомотив» на «Спартак». Контракт рассчитан на три года с опцией продления ещё на сезон. В новом клубе футболист будет играть под 14-м номером. Сумма трансфера составила 350 млн рублей и может увеличиться до 450 млн за счёт выполнения бонусных условий.