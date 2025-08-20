Роды в тундре: Волонтёр приехал в ЯНАО собирать мусор, но неожиданно оказался в роли акушера

Житель Ханты-Мансийска отправился волонтёром в экспедицию в тундру и неожиданно оказался в роли акушера — ему пришлось принять роды у женщины-кочевницы из ЯНАО. Об этом сообщает «Ямал Медиа».

Николай Делеу приехал в природный парк «Инглор» как доброволец экологической экспедиции. В это время неподалёку у местной жительницы начались схватки. Вызвать помощь не удалось: скорая не успевала, а борт санавиации из Харпа не смог приземлиться из-за непогоды. Тогда семья кочевников обратилась к волонтёрам.

Единственным с медицинским образованием среди участников экспедиции оказался Делеу, и именно он принял роды. На свет появилась девочка весом около 2,5 кг — четвёртый ребёнок в семье.

«Удивительно, но я совсем не нервничал — просто некогда было. В дороге анализировал ситуацию и сразу решал, как действовать. Очень помогли образование и опыт», — рассказал мужчина.

Позже к матери и новорождённой прилетели врачи, их доставили в перинатальный центр Салехарда.