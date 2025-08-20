Суд оштрафовал Космоса из «Бригады»

Как уточнили в пресс-службе, мировым судьей судебного участка №183 района Очаково-Матвеевское города Москвы было вынесено постановление, согласно которому Дмитрий Петрович Дюжев признан виновным в совершении административного правонарушения, квалифицируемого по части 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В качестве наказания ему назначен административный штраф в размере 10 000 рублей.

А на днях Федеральная налоговая служба внесла известного актёра и телеведущего Оскара Кучеру в реестр должников. Согласно данным, сумма его налоговой задолженности составляет 171 тысячу рублей. Этот долг возник из-за предпринимательской деятельности в области художественного творчества, зарегистрированной в 2007 году. В настоящий момент других штрафов или исполнительных производств в отношении Кучеры не имеется.