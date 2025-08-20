В Республике Коми временно ограничили работу мобильного интернета
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kaspars Grinvalds
В Республике Коми вновь приостановлена работа мобильного Интернета. Решение обусловлено необходимостью принять дополнительные меры безопасности на территории региона. Об этом сообщили в региональном Министерстве цифрового развития.
По словам представителей ведомства, это плановая превентивная акция, направленная на защиту ключевой инфраструктуры и обеспечение бесперебойной работы важных объектов. Несмотря на ограничения, голосовая связь и отправка SMS продолжают функционировать без перебоев.
«Все системы связи функционируют в штатном режиме, временные ограничения введены исключительно в профилактических целях. Мы рекомендуем жителям региона использовать Wi-Fi-сети для доступа в Интернет», — сказано в сообщении.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Мурманской области также были введены ограничения на работу мобильного Интернета. При этом власти решили не скручивать скорость передачи данных полностью. Меры направлены на обеспечение безопасности местных граждан.