Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

20 августа, 10:42

В Республике Коми временно ограничили работу мобильного интернета

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kaspars Grinvalds

В Республике Коми вновь приостановлена работа мобильного Интернета. Решение обусловлено необходимостью принять дополнительные меры безопасности на территории региона. Об этом сообщили в региональном Министерстве цифрового развития.

По словам представителей ведомства, это плановая превентивная акция, направленная на защиту ключевой инфраструктуры и обеспечение бесперебойной работы важных объектов. Несмотря на ограничения, голосовая связь и отправка SMS продолжают функционировать без перебоев.

«Все системы связи функционируют в штатном режиме, временные ограничения введены исключительно в профилактических целях. Мы рекомендуем жителям региона использовать Wi-Fi-сети для доступа в Интернет», — сказано в сообщении.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Мурманской области также были введены ограничения на работу мобильного Интернета. При этом власти решили не скручивать скорость передачи данных полностью. Меры направлены на обеспечение безопасности местных граждан.

Владимир Озеров
