В Республике Коми временно ограничили работу мобильного интернета

В Республике Коми вновь приостановлена работа мобильного Интернета. Решение обусловлено необходимостью принять дополнительные меры безопасности на территории региона. Об этом сообщили в региональном Министерстве цифрового развития.

По словам представителей ведомства, это плановая превентивная акция, направленная на защиту ключевой инфраструктуры и обеспечение бесперебойной работы важных объектов. Несмотря на ограничения, голосовая связь и отправка SMS продолжают функционировать без перебоев.

«Все системы связи функционируют в штатном режиме, временные ограничения введены исключительно в профилактических целях. Мы рекомендуем жителям региона использовать Wi-Fi-сети для доступа в Интернет», — сказано в сообщении.