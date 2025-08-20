В Старой Ладоге обнаружили каменную кладку эпохи князя Олега Вещего

Значимое археологическое открытие было сделано в крепости Старой Ладоги (Ленинградская область). Там обнаружили каменную кладку, датируемую эпохой правления князя Олега Вещего. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко.

По его словам, экспедиция 2025 года, работающая ко дню города, совершила эту первую в своём роде находку. Дрозденко выразил уверенность, что исследование поможет углубить знания о начальном периоде российской государственности. Он также напомнил, что изначально Ладожская крепость была построена из дерева примерно в 860-870 годах после нападения. К X веку эти деревянные укрепления были заменены на массивную каменную цитадель, и теперь исследователи постепенно раскрывают скрытые под слоями времени древние стены.

Старая Ладога, основанная около середины VIII века, была первым городским центром Северной Руси и играла ключевую роль в трансъевропейских торговых путях и ремесленном производстве.