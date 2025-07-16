Самые необычные и интересные клады, которые удалось найти в подземельях Московского Кремля

Тридцать лет назад, в 1995 году, российские программисты создали компьютерную игру «Подземелья Кремля». По сюжету археологические раскопки разбудили тёмные силы, от которых игрок теперь должен обороняться, решая головоломки. Это была первая трёхмерная игра в России, где вам надо было стрелять в летучих мышей и духи бояр. На деле всё было гораздо интереснее: реальные археологи порой находили в Московском Кремле такие вещи, от которых кровь застывает в жилах. Рассказываем.

Грамоты легендарного князя

Найти грамоту — это большая удача. Из-за недолговечности бересты и пергамента документы наших предков долго не живут. Фото © РИА Новости / М. Начинкин

Константино-Еленинская башня Московского Кремля расположена прямо на Васильевском спуске. Прямо напротив, через реку, — Балчуг. Слева — Набатная башня, слева — Беклемишевская. До 1928 года тут стояла церковь Константина и Елены, которую построила Наталья Нарышкина в 1692-м. И как раз в этих местах в 1843 году устраивали ледники, специальные погреба для хранения еды. Рабочие, копавшие яму, обнаружили схрон: медный сосуд, а внутри 21 древняя грамота. Современные данные указывают на то, что их спрятали от войск хана Тохтамыша.

Учёным уже тогда удалось установить, что эти документы относятся к периоду правления Дмитрия Донского после победы князя в Куликовской битве 1380 года. Некоторые так и начинаются: «Сe яз, князь великии Дмитрии Иванович». Один из документов написал некий Тимофей Васильевич. Ещё выделяются две грамоты новоторжцам, Микуле и Евсевке, они касаются податей, то есть налогов. А один из документов — это древнерусская «ориентировка». Разыскивается, судя по всему, беглый холоп: «Микита плешив бородатъ швецъ портной, бородавица на правом лици, пятно оу него в косици».

«Библиотека Ивана Грозного»

Библиотеку Ивана Грозного так и не нашли. Зато нашли кое-что поинтереснее. Фото © РИА Новости / Валерий Шустов

В поисках библиотеки Ивана Грозного исследователи прошлого были готовы на любые риски. В 1894-м директором Исторического музея был князь Николай Щербатов. Он организовал в Кремле поиски хранилища книг царя Иоанна IV. Библиотеку не нашли до сих пор, зато обнаружили схрон в подполе Благовещенского собора.

В нём было очень много восточной посуды из XIII–XV веков, правда в разбитом состоянии. Ещё сто лет потратили на восстановление посуды по осколкам. Итог: глазурованная керамика и фарфор из Золотой Орды, других ханств Центральной Азии и даже Китая. Находку связывают с Казённым двором, который с 1490-х стоял рядом с Благовещенским собором и вмещал все сокровища великокняжеской семьи.

Сокровища нумизмата

Эта находка очень интересная и невероятно древняя. Как она оказалась в России, загадка. Фото © РИА Новости / Владимир Вдовин

Братина — это славянский традиционный сосуд для вина. Он имел форму шара и появлялся в руках наших предков только по праздникам. С 1805-го по 1807 год Московский Кремль реставрировали полностью. Это включало ремонт всех башен и стен, и в ходе мероприятия рабочие нашли братину из бронзы. Она была выкована где-то в конце XVI века и богато украшена растительным орнаментом, изображениями людей и зверей. И вместо вина сосуд был заполнен деньгами. Часть украли ремонтники, но большинство попало к учёным, — те были в шоке. Оказалось, в братине лежали монеты, отчеканенные в Римской империи! Часть их относились к правлению Тиберия, это с 34-го по 37 год нашей эры, сразу после Распятия Христова. Часть — начало 200-х годов. Владелец братины точно был опытным нумизматом.

Клад для бедных

Не все клады Московского Кремля хранят в себе сокровища. Иногда это совсем обычные вещи. Фото © РИА Новости / Юрий Простяков

Потешный дворец Московского Кремля — это на самом деле палаты боярина Ильи Милославского. Он приходился Алексею Михайловичу Романову тестем. Палаты построили, боярин умер, и вскоре здание стали использовать как часть царского дворца, которая отвечала за развлечения, а именно — театр. Поэтому палаты и стали Потешным дворцом. В 1973 году его реставрировали. На четвёртом этаже археологи нашли нишу, заложенную кирпичами. Там находились две глиняные сковородки и горшок. Это совершенно обычные предметы того времени, они встречались даже в крестьянских домах. Кто и зачем спрятал это в театре — непонятно.

Самый большой клад

Самый большой клад нашли в Московском Кремле незадолго до распада Советского Союза. Фото © РИА Новости / Дмитрий Коробейников

В мае 1988 года советские археологи нашли «Большой кремлёвский клад». Реставрационные и ремонтные работы близ Спасской башни открыли один из самых ценных схронов Кремля. Это был деревянный ларец, внутри которого находился цилиндрический туес из берёсты. Внутри было множество серебряных украшений начала XIII века. Монголо-татарское иго началось в 1238 году, и эти украшения мог носить кто-то из старой Москвы, не заставшей период ордынского ига. Всего было 300 украшений: шейные гривны, колты, которые вешались на головной убор, височные кольца, наручи... Самой ценной находкой стали аграфы, броши, которые использовались как пуговицы.

Конечно, все украшения принадлежали членам княжеского рода, но каким именно? И даже это было понятно! Основатель Москвы Юрий Долгорукий стал отцом для князя Всеволода Большое Гнездо. Большим Гнездом мужчину прозвали из-за многодетности. А один из внуков Всеволода, Владимир Юрьевич, как раз княжил в 1238 году в Москве. Он попал в плен к ордынцам, и вся его семья погибла. Именно поэтому никто не мог найти украшения столько лет.