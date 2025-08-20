В ГД сравнили с Гитлером генерала, заявившего о возможности НАТО «снести Калининград с лица земли»

Депутат Госдумы Алексей Чепа резко осудил заявление генерала НАТО о возможности «снести Калининград с лица земли», сравнив его риторику с гитлеровской и посоветовав ему протрезветь. Об этом парламентарий заявил в комментарии для Life.ru.

«Я видел этого генерала, который сообщил о возможности стереть Калининград с лица земли, видел его работу в Африке, слышал его заявления и наблюдал его поражение», — сказал депутат.

Вот только всё, что он говорил об Африке, не было реализовано, подметил Чепа.

Такие бравурные заявления аполитичны и не отвечают сегодняшним заявлениям администрации Белого дома. Поэтому я советую этому генералу протрезветь и задуматься над той риторикой, которую он извергает. Алексей Чепа Депутат Госдумы