Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 августа, 11:03

В ГД сравнили с Гитлером генерала, заявившего о возможности НАТО «снести Калининград с лица земли»

Депутат Чепа: Генералу, угрожавшему уничтожить Калининград, нужно протрезветь

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Депутат Госдумы Алексей Чепа резко осудил заявление генерала НАТО о возможности «снести Калининград с лица земли», сравнив его риторику с гитлеровской и посоветовав ему протрезветь. Об этом парламентарий заявил в комментарии для Life.ru.

«Я видел этого генерала, который сообщил о возможности стереть Калининград с лица земли, видел его работу в Африке, слышал его заявления и наблюдал его поражение», — сказал депутат.

Вот только всё, что он говорил об Африке, не было реализовано, подметил Чепа.

Такие бравурные заявления аполитичны и не отвечают сегодняшним заявлениям администрации Белого дома. Поэтому я советую этому генералу протрезветь и задуматься над той риторикой, которую он извергает.

Алексей Чепа

Депутат Госдумы

«Надо быть на страже всегда»: Военные эксперты назвали Калининград мишенью для дронов НАТО
«Надо быть на страже всегда»: Военные эксперты назвали Калининград мишенью для дронов НАТО

Напомним, ранее генерал Кристофер Донахью заявил, что НАТО готово быстро подавить оборону России в Калининградской области. Реализация альянсом программы по укреплению «восточного фланга», включающая наращивание сухопутных войск и оптимизацию связей между оборонными секторами стран-участниц, была подтверждена высокопоставленным военным. Российские власти, в свою очередь, дали понять, что подобные заявления и действия не остаются без внимания и непосредственно влияют на состояние американо-российских отношений.

BannerImage
Екатерина Хмелева
  • Новости
  • Госдума
  • Комментарии Лайфу
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar