В ГД сравнили с Гитлером генерала, заявившего о возможности НАТО «снести Калининград с лица земли»
Депутат Чепа: Генералу, угрожавшему уничтожить Калининград, нужно протрезветь
Обложка © Life.ru
Депутат Госдумы Алексей Чепа резко осудил заявление генерала НАТО о возможности «снести Калининград с лица земли», сравнив его риторику с гитлеровской и посоветовав ему протрезветь. Об этом парламентарий заявил в комментарии для Life.ru.
«Я видел этого генерала, который сообщил о возможности стереть Калининград с лица земли, видел его работу в Африке, слышал его заявления и наблюдал его поражение», — сказал депутат.
Вот только всё, что он говорил об Африке, не было реализовано, подметил Чепа.
Такие бравурные заявления аполитичны и не отвечают сегодняшним заявлениям администрации Белого дома. Поэтому я советую этому генералу протрезветь и задуматься над той риторикой, которую он извергает.
Напомним, ранее генерал Кристофер Донахью заявил, что НАТО готово быстро подавить оборону России в Калининградской области. Реализация альянсом программы по укреплению «восточного фланга», включающая наращивание сухопутных войск и оптимизацию связей между оборонными секторами стран-участниц, была подтверждена высокопоставленным военным. Российские власти, в свою очередь, дали понять, что подобные заявления и действия не остаются без внимания и непосредственно влияют на состояние американо-российских отношений.