Оренбургская фабрика кошмарит бабушек-рукодельниц по всей России судами из-за пуховых платков

Оренбургская фабрика пуховых платков ведёт агрессивную судебную борьбу против предпринимателей и самозанятых по всей России, предъявляя многомиллионные иски за использование исторического названия товара. Об этом сообщает BAZA.

Компания, получив исключительные права на наименование «Оренбургский пуховый платок», с 2016 года подаёт в суд на всех, кто использует в сочетании слова «Оренбург», «платок» или «ажурная паутинка». По данным телеграм-канала, всего было подано свыше 60 исков, в том числе на 9 и 16 миллионов рублей. Под претензии предприятия попали не только мелкие предприниматели, но и самозанятые рукодельницы.

В суде представители фабрики настаивали, что под видом самозанятой пенсионерки платки огромными партиями продаёт целая семья контрафактников. Истцы потребовали с женщины и её дочери компенсацию в 1 млн рублей. Суд значительно уменьшил сумму взыскания — до 14 100 рублей с каждой ответчицы.

После этого фабрика подала иск к Ирине Лавриной, которая защищала ответчиков, потребовав с неё более 2,7 млн рублей за «упущенную выгоду и сорванный контракт», якобы вызванный её публикацией в соцсетях. В ходе разбирательства выяснилось, что контракт должен был быть заключён с фирмой, имеющей нулевые обороты, отсутствие активов и долги перед контрагентами на сумму почти 2 миллиона рублей.