В России рекордно выросли продажи б/у электромобилей

Продажи подержанных электромобилей в России продемонстрировали резкий рост, увеличившись в июле на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигнув отметки в 1268 единиц. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на собственные статистические данные.

Эксперты отметили, что положительная динамика на рынке б/у электрокаров наблюдается несколько месяцев подряд, причём июльский результат стал рекордным с начала года. Абсолютным лидером продаж стал японский Nissan, на долю которого пришлось 37% всех сделок в сегменте.

Самой популярной моделью среди подержанных электромобилей стала Nissan Leaf, которую приобрели 464 раза. Второе место по объёму продаж занял китайский бренд Zeekr с результатом в 215 единиц, а тройку лидеров замкнула американская Tesla, реализовавшая 159 автомобилей с пробегом.