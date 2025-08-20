В России рекордно выросли продажи б/у электромобилей
«Автостат»: Продажи подержанных электрокаров в России выросли на 25% в июле
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrii Malkov
Продажи подержанных электромобилей в России продемонстрировали резкий рост, увеличившись в июле на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигнув отметки в 1268 единиц. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на собственные статистические данные.
Эксперты отметили, что положительная динамика на рынке б/у электрокаров наблюдается несколько месяцев подряд, причём июльский результат стал рекордным с начала года. Абсолютным лидером продаж стал японский Nissan, на долю которого пришлось 37% всех сделок в сегменте.
Самой популярной моделью среди подержанных электромобилей стала Nissan Leaf, которую приобрели 464 раза. Второе место по объёму продаж занял китайский бренд Zeekr с результатом в 215 единиц, а тройку лидеров замкнула американская Tesla, реализовавшая 159 автомобилей с пробегом.
Ранее сообщалось, что стоимость российского электромобиля «Атом» составит от 3 до 4 миллионов рублей без учёта субсидий. Цена не включает государственную субсидию в размере 925 тысяч рублей, а также возможные дополнительные субсидии в отдельных регионах.