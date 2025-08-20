«Ты же — гора мышц!»: Валерия восхитилась телосложением Пригожина

Певица Валерия заявила, что её супруг и продюсер Иосиф Пригожин обладает идеальным атлетическим телосложением от природы. Народная артистка России призналась, что часто называет мужа горой мышц, подчёркивая, что ему для поддержания формы требуется минимум усилий по сравнению с ней.

«Ты же — гора мышц! Как тебе просто с твоим телом. Это мне надо строить. Я всю жизнь строю, а тебе только отсечь лишнее. Как скульптор!» — рассказала певица в интервью Ляйсан Утяшевой.

Валерия добавила, что её супруг ведёт активный образ жизни, регулярно занимаясь бегом и отдавая предпочтение длительным пешим прогулкам в свободное время.