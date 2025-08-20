Бабушка из России убила пятерых в Counter-Strike на стриме и попала в топ Reddit
Обложка © VK/Ольга Ивановна
Российская пенсионерка оказалась в центре внимания своими трансляциями Counter-Strike 2. Видео её шикарной игры опубликовали на платформе Reddit, где пользователи отметили впечатляющее мастерство.
Стрим Бабушки Ольги Ивановны. Видео © twitch/i_olga
Во время недавнего эфира 77-летняя Ольга Ивановна продемонстрировала настоящий класс, совершив в шутере так называемый «эйс», то есть уничтожив пятерых противников на культовой карте Dust2. Используя винтовку M4A1-S, она заняла выгодную позицию возле «ямы» и хладнокровно перестреляла всех наступающих врагов.
Короткий ролик, запечатлевший этот момент, был опубликован в сабреддите, посвящённом Counter-Strike 2, и менее чем за сутки собрал более 6 тысяч положительных отзывов. Игроки были поражены точностью её выстрелов, сравнив её прицел с «рукой хирурга», и высоко оценили стремление пожилых людей осваивать не только цифровые технологии, но и достигать высоких результатов в компьютерных играх.
Ольга Ивановна, стримит на Twitch уже с 2021 года. В своём профиле она отмечает, что игра помогает ей «отрываться от забот». На одной из последних трансляций она рассказывала, что ей 77 лет, у неё есть внуки, внучки и правнук.
Между тем, недавно стало известно об изменениях, касающихся качества трансляций на платформе Twitch для российских пользователей. Ещё в июне зрители начали сталкиваться с ухудшением качества видео. Максимальным доступным разрешением является 720p, что является снижением по сравнению с прежней возможностью просмотра в 1080p. При этом следует отметить, что некоторые трансляции по-прежнему доступны в более высоком качестве.