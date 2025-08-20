Бабушка из России убила пятерых в Counter-Strike на стриме и попала в топ Reddit

Российская пенсионерка оказалась в центре внимания своими трансляциями Counter-Strike 2. Видео её шикарной игры опубликовали на платформе Reddit, где пользователи отметили впечатляющее мастерство.

Стрим Бабушки Ольги Ивановны. Видео © twitch/i_olga

Во время недавнего эфира 77-летняя Ольга Ивановна продемонстрировала настоящий класс, совершив в шутере так называемый «эйс», то есть уничтожив пятерых противников на культовой карте Dust2. Используя винтовку M4A1-S, она заняла выгодную позицию возле «ямы» и хладнокровно перестреляла всех наступающих врагов.

Короткий ролик, запечатлевший этот момент, был опубликован в сабреддите, посвящённом Counter-Strike 2, и менее чем за сутки собрал более 6 тысяч положительных отзывов. Игроки были поражены точностью её выстрелов, сравнив её прицел с «рукой хирурга», и высоко оценили стремление пожилых людей осваивать не только цифровые технологии, но и достигать высоких результатов в компьютерных играх.

Ольга Ивановна, стримит на Twitch уже с 2021 года. В своём профиле она отмечает, что игра помогает ей «отрываться от забот». На одной из последних трансляций она рассказывала, что ей 77 лет, у неё есть внуки, внучки и правнук.