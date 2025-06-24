Twitch ограничил качество стримов для зрителей из России

Российские пользователи Twitch сообщают об ограничении максимального качества трансляций на платформе. Об этом они пишут в социальных сетях.

Пользователи сообщают о проблемах с качеством видеороликов. На данный момент максимальное доступное разрешение ограничено — 720p, хотя ранее стримы были доступны в 1080p. При этом некоторые трансляции по-прежнему транслируются в более высоком разрешении. Представители платформы пока не предоставили официальных комментариев по этому поводу.