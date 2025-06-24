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24 июня, 10:18

Twitch ограничил качество стримов для зрителей из России

Twitch. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ink Drop

Twitch. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ink Drop

Российские пользователи Twitch сообщают об ограничении максимального качества трансляций на платформе. Об этом они пишут в социальных сетях.

Пользователи сообщают о проблемах с качеством видеороликов. На данный момент максимальное доступное разрешение ограничено — 720p, хотя ранее стримы были доступны в 1080p. При этом некоторые трансляции по-прежнему транслируются в более высоком разрешении. Представители платформы пока не предоставили официальных комментариев по этому поводу.

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А ранее Life.ru сообщал, что в России задумались о введении возрастного ценза на тру-крайм контент после того, каки в Бердянске Запорожской области произошло жестокое убийство семилетней девочки. Подозреваемой в расправе оказалась 14-летняя школьница, одержимая битцевским маньяком — Александром Пичушкиным.

Мария Любицкая
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