Twitch ограничил качество стримов для зрителей из России
Twitch. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ink Drop
Российские пользователи Twitch сообщают об ограничении максимального качества трансляций на платформе. Об этом они пишут в социальных сетях.
Пользователи сообщают о проблемах с качеством видеороликов. На данный момент максимальное доступное разрешение ограничено — 720p, хотя ранее стримы были доступны в 1080p. При этом некоторые трансляции по-прежнему транслируются в более высоком разрешении. Представители платформы пока не предоставили официальных комментариев по этому поводу.
А ранее Life.ru сообщал, что в России задумались о введении возрастного ценза на тру-крайм контент после того, каки в Бердянске Запорожской области произошло жестокое убийство семилетней девочки. Подозреваемой в расправе оказалась 14-летняя школьница, одержимая битцевским маньяком — Александром Пичушкиным.