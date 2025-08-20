Российские школьники завоевали 6 медалей на географической олимпиаде в Сербии

Российская сборная заняла первое место по количеству и достоинству наград на первой Международной юниорской географической олимпиаде в Белграде, завоевав шесть медалей. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министр просвещения Сергей Кравцов поздравили школьников с их выдающимся успехом на соревновании.

Вице-премьер отметил, что президент Владимир Путин подчёркивает важность географии как научной дисциплины, открывающей огромный мир знаний о планете. Он поблагодарил сборную, учителей, наставников и родителей, заявив, что из системного ежедневного труда и упорства вырастают результаты мирового масштаба.

Золотые медали завоевали Антон Сапогов из московской школы №57 и Олег Цветков из гимназии №652 Санкт-Петербурга. Серебро получил Тимофей Попов из «Одинцовского «Десятого лицея» Московской области, а бронзу — Дамир Бадретдинов (школа «Интеллектуал», Москва), Константин Грищенков («Дмитровская гимназия «Логос») и Денис Смирнов (Физтех-лицей имени П.Л.Капицы, Долгопрудный). Министр просвещения Сергей Кравцов добавил, что эта победа стала закономерным итогом труда и таланта, выразив благодарность тренерам и наставникам.