20 августа, 12:12

Российские школьники завоевали 6 медалей на географической олимпиаде в Сербии

Обложка © Telegram/Правительство России

Российская сборная заняла первое место по количеству и достоинству наград на первой Международной юниорской географической олимпиаде в Белграде, завоевав шесть медалей. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министр просвещения Сергей Кравцов поздравили школьников с их выдающимся успехом на соревновании.

Вице-премьер отметил, что президент Владимир Путин подчёркивает важность географии как научной дисциплины, открывающей огромный мир знаний о планете. Он поблагодарил сборную, учителей, наставников и родителей, заявив, что из системного ежедневного труда и упорства вырастают результаты мирового масштаба.

Золотые медали завоевали Антон Сапогов из московской школы №57 и Олег Цветков из гимназии №652 Санкт-Петербурга. Серебро получил Тимофей Попов из «Одинцовского «Десятого лицея» Московской области, а бронзу — Дамир Бадретдинов (школа «Интеллектуал», Москва), Константин Грищенков («Дмитровская гимназия «Логос») и Денис Смирнов (Физтех-лицей имени П.Л.Капицы, Долгопрудный). Министр просвещения Сергей Кравцов добавил, что эта победа стала закономерным итогом труда и таланта, выразив благодарность тренерам и наставникам.

Ранее на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту (IOAI), проходившей в Китае с 2 по 8 августа, российские старшеклассники показали выдающиеся результаты, завоевав шесть золотых, одну серебряную и одну бронзовую медаль. Успехи школьников, заслуживших восемь медалей в честной конкуренции, подтверждают силу российской физико-математической школы и её роль в поддержке молодых талантов в области ИИ.

