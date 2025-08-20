Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

20 августа, 12:15

ВСУ атаковали лесовоз в Брянской области, погиб мирный житель

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Soos Jozsef

Вооружённые силы Украины с помощью FPV-дронов нанесли удар по лесовозу в посёлке Новый Варин Климовского района Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«В результате террористической атаки один мирный житель погиб, ещё один мужчина получил ранения. Пострадавший доставлен в больницу, где ему оказана необходимая медицинская помощь», — написал он в своём телеграм-канале.

Глава региона подчеркнул, что семье погибшего и пострадавшему будет оказана вся необходимая поддержка и материальная помощь.

А ранее группу украинских диверсантов, планировавших подорвать крупный железнодорожный узел, ликвидировали в Комаричском районе Брянской области.

Марина Фещенко
