Слова верховного представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас о недоверии к любым договорённостям с Россией свидетельствуют о деградации методов внешней политики Брюсселя. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он напомнил, что Каллас, занимающая пост главного дипломата Евросоюза, после встречи в Вашингтоне публично заявила, что ЕС не намерен доверять никаким соглашениям с РФ. В связи с этим, по её словам, блок будет продолжать поддержку Вооружённых сил Украины и вводить новые ограничительные меры против России, независимо от достигнутых договорённостей, в которые она не верит.

Российский министр охарактеризовал подобную позицию как не имеющую ничего общего с дипломатией. Он подчеркнул, что внешнеполитические методы Евросоюза, по сути, свелись исключительно к санкциям, что говорит об их деградации.

Кроме того, Лавров добавил, что в арсенале Брюсселя остались и другие инструменты, такие как прямое воровство, примером чему послужила ситуация с золотовалютными резервами России. В связи с этим он констатировал, что не наблюдает признаков европейской дипломатии, отметив, что её нет и на многих других направлениях