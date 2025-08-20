Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

20 августа, 12:41

«‎Ядерный гриб» поднялся над логовом ВСУ после огненного привета от «Искандера»

Минобороны: ВС РФ ударили ракетой Искандер по логову ВСУ в Славянске

Обложка © Минобороны РФ

Российские войска нанесли точечный ракетный удар «Искандером» по месту временной дислокации 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ в Славянске. Видео взрыва на позициях противника обнародовало Минобороны России.

Видео © Минобороны РФ

«Расчёт ОТРК «Искандер» нанёс удар по пункту временной дислокации 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ в районе Славянска в ДНР», — отчитались в МО РФ под кадрами, где виден огромный «ядерный гриб» после удара.

Ранее в Минобороны рассказали, что российская армия нанесла удар по причалам, которые ВСУ используют для поставок топлива для техники. Кроме того, был поражён цех сборки беспилотников и пункты временного размещения украинских боевиков и иностранных наёмников.

