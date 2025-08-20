«‎Ядерный гриб» поднялся над логовом ВСУ после огненного привета от «Искандера»

«Расчёт ОТРК «Искандер» нанёс удар по пункту временной дислокации 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ в районе Славянска в ДНР» , — отчитались в МО РФ под кадрами, где виден огромный «ядерный гриб» после удара.

Ранее в Минобороны рассказали, что российская армия нанесла удар по причалам, которые ВСУ используют для поставок топлива для техники. Кроме того, был поражён цех сборки беспилотников и пункты временного размещения украинских боевиков и иностранных наёмников.