«Ядерный гриб» поднялся над логовом ВСУ после огненного привета от «Искандера»
Минобороны: ВС РФ ударили ракетой Искандер по логову ВСУ в Славянске
Обложка © Минобороны РФ
Российские войска нанесли точечный ракетный удар «Искандером» по месту временной дислокации 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ в Славянске. Видео взрыва на позициях противника обнародовало Минобороны России.
Видео © Минобороны РФ
«Расчёт ОТРК «Искандер» нанёс удар по пункту временной дислокации 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ в районе Славянска в ДНР», — отчитались в МО РФ под кадрами, где виден огромный «ядерный гриб» после удара.
Ранее в Минобороны рассказали, что российская армия нанесла удар по причалам, которые ВСУ используют для поставок топлива для техники. Кроме того, был поражён цех сборки беспилотников и пункты временного размещения украинских боевиков и иностранных наёмников.