«Тревожная мамочка»: Трижды разведённая актриса Ксенофонтова раскрыла подробности личной жизни

Недавно звезда сериала «Отель Элеон» Елена Ксенофонтова посетила кинофестиваль в компании 14-летней дочери Софии. В этом году наследница актрисы начала карьеру в модельном бизнесе, параллельно она занимается джазовым вокалом. Поэтому мама решила, что пора вывести будущую артистку на публику, чтобы она привыкала к такому вниманию.

Елена Ксенофонтова призналась, что не ищет новых отношений. Видео © Пятый канал

А вот старший сын заслуженной артистки России, 22-летний Тимофей, не присоединился к ним. По словам звезды, её наследник очень занят. Он ещё студент, но уже работает и вносит вклад в семейный бюджет. Актриса призналась, что сейчас для неё важнее всего дети. Ради них она сократила количество съёмок.

«Я тревожная мамочка, конечно. И, конечно, я переживаю, но не всё им рассказываю, что я переживаю», — призналась Ксенофонтова в интервью Пятому каналу.

В конце зимы она развелась с третьим супругом — адвокатом Алексеем Куликовым — и теперь сама отвечает за домашние заботы и воспитание наследников. Елена до сих пор не раскрывает причин разрыва с мужем, но, кажется, не жалеет о расставании. Более того, она заявила, что пока не ищет новых отношений, ведь если ей суждено снова выйти замуж, значит всё произойдёт само собой.

«Больше не живу какими-то далеко идущими планами, я живу чувствами и сердцем. Мне сейчас хорошо в том статусе, в котором я нахожусь», — подчеркнула артистка.