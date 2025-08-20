Боец СВО потерял сознание и умер на 10 минут, но врачи чудом запустили его сердце

В Приморье медикам удалось спасти жизнь участника специальной военной операции, пережившего клиническую смерть в результате обширного инфаркта. О медицинском подвиге рассказали Находкинская городская больница.

Военнослужащий средних лет, который прибыл домой в краткосрочный отпуск, почувствовал боль в груди и сам зашёл на станцию скорой помощи. Там он потерял сознание, у него на 10 минут остановилось сердце. Чтобы координировать действия бригады неотложки, немедленно подключили Территориальный центр медицины катастроф. Специалисты центра по пути в стационар подтвердили критический диагноз.

«Из-за обширного поражения сердечной мышцы у пациента развился кардиогенный шок — самое грозное осложнение инфаркта, с которым справляются далеко не все даже крупные федеральные центры. Это была реальная борьба за жизнь», — рассказал заведующий отделением кардиологии Михаил Шевчук.

Ключевую роль в спасении раненого сыграла слаженная работа ангиохирурга Дарьи Егоровой и анестезиолога Андрея Ляха, экстренно выполнивших операцию на сердце. Шевчук отметил, что возможность такого вмешательства была обеспечена наличием в медицинском учреждении специально оборудованной операционной с ангиографом, позволяющим с ювелирной точностью восстанавливать проходимость сосудов.

Пациента смогли выписать уже через две недели. Врачи дали бойцу необходимые рекомендации и назначили плановую операцию через месяц для закрепления результата и минимизации рисков повторного приступа.