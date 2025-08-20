Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 августа, 13:27

Здравое зерно: В ГД оценили идею запретить рекламу фастфуда с детьми и рассказали, когда она сработает

Депутат Дрожжина: Запрет рекламы фастфуда с детьми сработает при полноте подхода

Обложка © Freepik

Обложка © Freepik

Запрет рекламы фастфуда с участием детей может сработать, ведь восприимчивые к ярким картинкам подростки перестанут заманиваться в заведения хитрыми маркетологами. Однако для подготовки такого законопроекта необходим комплексный подход и внимание к деталям. Об этом в разговоре с Life.ru сказала депутат Госдумы, член Комитета по охране здоровья Юлия Дрожжина.

«Я вижу в этом предложении здравое зерно, но не полное решение проблемы. Сегодня тема детского ожирения действительно глобальная угроза, и Россия не исключение», отметила депутат.

По её словам, запрет рекламы фастфуда с участием детей теоретически может снизить влияние на тех подростков, которые восприимчивы к ярким картинкам и навязчивым образам.

Плюс в том, что это шаг в сторону формирования более здоровой среды. Если ребёнок меньше видит в рекламе призывов есть бургеры и сладости, то у родителей будет больше шансов привить правильные привычки. Но важно понимать: одних ограничений мало. Нужна комплексная работа — это и развитие школьного питания, чтобы оно было полезное, вкусное, составляло конкуренцию булочкам из буфета, и просвещение родителей, и доступность здоровых продуктов.

Юлия Дрожжина

Депутат

Плюс в том, что это шаг в сторону формирования более здоровой среды. Если ребёнок меньше видит в рекламе призывов есть бургеры и сладости, то у родителей будет больше шансов привить правильные привычки. Но важно понимать: одних ограничений мало. Нужна комплексная работа — это и развитие школьного питания, чтобы оно было полезное, вкусное, составляло конкуренцию булочкам из буфета, и просвещение родителей, и доступность здоровых продуктов.
Плюс в том, что это шаг в сторону формирования более здоровой среды. Если ребёнок меньше видит в рекламе призывов есть бургеры и сладости, то у родителей будет больше шансов привить правильные привычки. Но важно понимать: одних ограничений мало. Нужна комплексная работа — это и развитие школьного питания, чтобы оно было полезное, вкусное, составляло конкуренцию булочкам из буфета, и просвещение родителей, и доступность здоровых продуктов.

Запрет рекламы может быть частью этой системы, но если и готовить такой законопроект, то сначала нужно узнать мнение населения, учесть региональные особенности и бюджет, заметила парламентарий.

«Любители фастфуда рискуют поглупеть»: Врач ошарашила фанатов бургеров и картошки фри
«Любители фастфуда рискуют поглупеть»: Врач ошарашила фанатов бургеров и картошки фри

Ранее общественное движение «Сорок сороков» внесло в Госдуму предложение на законодательном уровне запретить снимать детей в рекламе фастфуда и прочей нездоровой пище. Общественники считают, что это поможет бороться с детским ожирением.

BannerImage
Екатерина Хмелева
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Дети
  • Госдума
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar