Здравое зерно: В ГД оценили идею запретить рекламу фастфуда с детьми и рассказали, когда она сработает
Запрет рекламы фастфуда с участием детей может сработать, ведь восприимчивые к ярким картинкам подростки перестанут заманиваться в заведения хитрыми маркетологами. Однако для подготовки такого законопроекта необходим комплексный подход и внимание к деталям. Об этом в разговоре с Life.ru сказала депутат Госдумы, член Комитета по охране здоровья Юлия Дрожжина.
«Я вижу в этом предложении здравое зерно, но не полное решение проблемы. Сегодня тема детского ожирения действительно глобальная угроза, и Россия не исключение», — отметила депутат.
По её словам, запрет рекламы фастфуда с участием детей теоретически может снизить влияние на тех подростков, которые восприимчивы к ярким картинкам и навязчивым образам.
Плюс в том, что это шаг в сторону формирования более здоровой среды. Если ребёнок меньше видит в рекламе призывов есть бургеры и сладости, то у родителей будет больше шансов привить правильные привычки. Но важно понимать: одних ограничений мало. Нужна комплексная работа — это и развитие школьного питания, чтобы оно было полезное, вкусное, составляло конкуренцию булочкам из буфета, и просвещение родителей, и доступность здоровых продуктов.
Запрет рекламы может быть частью этой системы, но если и готовить такой законопроект, то сначала нужно узнать мнение населения, учесть региональные особенности и бюджет, заметила парламентарий.
Ранее общественное движение «Сорок сороков» внесло в Госдуму предложение на законодательном уровне запретить снимать детей в рекламе фастфуда и прочей нездоровой пище. Общественники считают, что это поможет бороться с детским ожирением.